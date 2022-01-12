Чебоксары, , 13:35 — REGNUM В Чувашии антимонопольщики рассмотрела обращение силовиков в отношении двух компаний и выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции. Речь идёт об аукционе по закупке медицинских комплексов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФАС Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В антимонопольную службу поступило обращение управления ФСБ, касающееся действий компаний «Идеал» (Чувашия) и «Торговый дом «Ворсма» (Нижегородская область). По итогам рассмотрения УФАС выявило признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции («Повышение, снижение или поддержание цен на торгах»).

«[Компании] заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на открытом аукционе по закупке передвижных медицинских комплексов «Фельдшерско-акушерский пункт» в количестве 16 штук. Начальная максимальная цена контракта данных торгов — более 112 млн рублей», — считают антимонопольщики.

В релизе уточняется, что комиссия Чувашского УФАС установила, в частности, завершение торгов с минимальным снижением начальной цены контракта (0,5%), «пассивное поведение» участников, совместную подготовку заявок и последующее приобретение товара у «пассивного» участника по цене, значительно отличающейся от установленной в результате проведения аукциона».

«Совокупность документов и информации подтверждают, что участники аукциона вступили в устное антиконкурентное соглашение, целью которого было поддержание цены и обеспечение победы на торгах определённого участника картеля», — полагает начальник отдела товарных рынков УФАС Чувашии Анна Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии должностное лицо одной из компаний оштрафовано УФАС за неуплату штрафа за сговор на торгах. Речь идёт об антиконкурентном соглашении, которое, как установило ведомство, привело к поддержанию цен на торгах по ремонту проезжей части улицы Комсомольская в Новочебоксарске.

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