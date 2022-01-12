Тимишоара , 12 января 2022, 13:35 — REGNUM В городе Тимишоаре на западе Румынии группа неизвестных лиц несколько раз позвонила в местное отделение полиции с предупреждением о якобы заложенной в здании крупнейшей региональной католической школы радиоуправляемой бомбе. Об этом 12 января сообщает бухарестский телеканал Didi24 со ссылкой на свои источники.

Телефонный тероризм
Телефонный тероризм
Securitylab.ru

Как отметили правоохранители, соответствующие звонки осуществлялись с различных телефонных номеров. По указанному адресу выехали группы быстрого реагирования, включая полицейских, жандармов и саперов. Из здания школы эвакуировано более 300 человек. Проводятся проверочные работы.

Католическая школа в Тимишоаре является памятником архитектуры и одним из наиболее престижных средних учебных заведений страны. Ее выпускники сегодня занимают высокие посты в органах государственной власти и духовных структур Румынии.