Тимишоара, Румыния, 12 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В городе Тимишоаре на западе Румынии группа неизвестных лиц несколько раз позвонила в местное отделение полиции с предупреждением о якобы заложенной в здании крупнейшей региональной католической школы радиоуправляемой бомбе. Об этом 12 января сообщает бухарестский телеканал Didi24 со ссылкой на свои источники.

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Как отметили правоохранители, соответствующие звонки осуществлялись с различных телефонных номеров. По указанному адресу выехали группы быстрого реагирования, включая полицейских, жандармов и саперов. Из здания школы эвакуировано более 300 человек. Проводятся проверочные работы.

Католическая школа в Тимишоаре является памятником архитектуры и одним из наиболее престижных средних учебных заведений страны. Ее выпускники сегодня занимают высокие посты в органах государственной власти и духовных структур Румынии.