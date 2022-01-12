Самара, , 13:37 — REGNUM Бывших сотрудников полиции обвинили в совершении коррупционных преступлений в Самарской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый инспектор дорожно-патрульной службы, находясь при исполнении своих обязанностей, остановил фронтальный погрузчик, за рулем которого находился местный житель.

«При этом, документы на право управления транспортным средством у последнего отсутствовали, кроме того водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В целях не привлечения мужчины к ответственности за совершение указанных правонарушений обвиняемый потребовал в качестве взятки денежные средства в размере 50 тысяч рублей, на что последний ответил согласием. После получения незаконного денежного вознаграждения обвиняемый позволил водителю продолжить движение», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что осенью 2020 года этот же инспектор совместно со старшим инспектором дорожно-патрульной службы получил 30 тысяч рублей.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не привлечение к ответственности водителя при отсутствии документов на право управления транспортным средством, полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, а также передних государственных регистрационных знаков», — говорится в сообщении.

После получения денег, фигурантов уголовного дела задержали сотрудники полиции. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд.