Афины , , 13:32 — REGNUM Лидер греческой партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас, болеющий COVID-19, призвал общественность проявлять осторожность. Об этом он написал в соцсетях 11 января.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

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«Берегите себя, своих близких и тех, кто вступает с вами в контакт. Вирус не шутит, и для многих людей он не срабатывает как простая простуда», — написал лидер главной оппозиционной партии страны, подчеркнув, что в борьбе с коронавирусом важны не только общеизвестные меры защиты, но прежде всего солидарность.

В своем послании Ципрас поблагодарил доброжелателей и сказал, что за последние три дня у него была лихорадка и сильная головная боль, а сейчас он испытывает усталость. Ципрас остается в изоляции.