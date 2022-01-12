Москва, , 13:30 — REGNUM Сегодня, 12 января, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали позитивную динамику, прибавив к вчерашнему взлету нефтяных котировок на 3,3%, еще 0,6 п.п., что позволило баррелю нефти марки Brent подорожать до максимального уровня с 10 ноября 2021 года в $84,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основным триггером столь значительного роста цен на нефть стала вербальная мягкость главы ФРС во время выступления в Сенате США 11 января.

Неожиданная мягкость Джерома Пауэлла, немного контрастировала с более резкими тезисами протоколов декабрьского заседания ФРС об ускорении ужесточения монетарной политики в США в 2022 году.

Инвесторы смогли выдохнуть с некоторым облегчением после выступления Пауэлла, что и помогло рисковым активам, в том числе и нефти продемонстрировать неожиданно сильную растущую динамику, которая продолжается и сегодня.

Интересно, что потенциальные сюрпризы на этом не заканчиваются, к неожиданной вербальной мягкости главы ФРС 12 января может добавиться сюрприз по американской инфляции.

Консенсус-прогноз предполагает, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в декабре 2021 года вырос с 6,8% г/г до 7,0% г/г, что крайне негативно для нефтяных котировок, так как повышает вероятность ускорения повышения ставки ФРС в 2022.

Но если, произойдет сюрприз и ИПЦ в США не дотянет до прогноза, то цены на нефть, вместо отката к $82,00−83,00 за баррель Brent, пойдут на тест важной зоны сопротивления $84,50−85,00 за баррель, пробой которой запустит рост к $88,00−90,00 за баррель в следующие несколько месяцев», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть штурмует рубеж $83 впервые с ноября 2021 года