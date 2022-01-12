Москва, 12 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Сегодня, 12 января, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали позитивную динамику, прибавив к вчерашнему взлету нефтяных котировок на 3,3%, еще 0,6 п.п., что позволило баррелю нефти марки Brent подорожать до максимального уровня с 10 ноября 2021 года в $84,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Основным триггером столь значительного роста цен на нефть стала вербальная мягкость главы ФРС во время выступления в Сенате США 11 января.

Неожиданная мягкость Джерома Пауэлла, немного контрастировала с более резкими тезисами протоколов декабрьского заседания ФРС об ускорении ужесточения монетарной политики в США в 2022 году.

Инвесторы смогли выдохнуть с некоторым облегчением после выступления Пауэлла, что и помогло рисковым активам, в том числе и нефти продемонстрировать неожиданно сильную растущую динамику, которая продолжается и сегодня.

Интересно, что потенциальные сюрпризы на этом не заканчиваются, к неожиданной вербальной мягкости главы ФРС 12 января может добавиться сюрприз по американской инфляции.

Консенсус-прогноз предполагает, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в декабре 2021 года вырос с 6,8% г/г до 7,0% г/г, что крайне негативно для нефтяных котировок, так как повышает вероятность ускорения повышения ставки ФРС в 2022.

Но если, произойдет сюрприз и ИПЦ в США не дотянет до прогноза, то цены на нефть, вместо отката к $82,00−83,00 за баррель Brent, пойдут на тест важной зоны сопротивления $84,50−85,00 за баррель, пробой которой запустит рост к $88,00−90,00 за баррель в следующие несколько месяцев», — пояснил эксперт.

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