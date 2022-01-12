Чикаго, США, , 13:30 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 133:87.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал центровой «Чикаго» Никола Вучевич, на счету которого 22 очка. В составе «Детройта» форвард Джош Джексон набрал 16 очков.

«Чикаго» одержал 27-ю победу в 38 матчах и занимают третье место в турнирной таблице НБА. «Детройт» потерпел 31-е поражение в 40 играх и идёт на 29-м месте.

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