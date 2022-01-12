Брянск, , 13:32 — REGNUM Производственную травму, в результате которой работница консервного предприятия лишилась руки, расследуют следственные органы СК РФ по Брянской области, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

По предварительным данным, днём 10 января работница индивидуального предпринимателя, находясь в цехе по переработке и консервации овощей, получила травму в виде ампутации левой руки. Трагедия произошла в результате несоблюдения техники безопасности.

Возбуждено уголовное дело, изъята необходимая документация предпринимателя, назначены судебные экспертизы.