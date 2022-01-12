Гавана, 12 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. На Кубе объявили об обновлении протоколов по профилактике, терапевтическому лечению и госпитализации в связи с продвижением варианта корнавируса «Омикрон». Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

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На очередном заседании правительственной рабочей группы по лечению и борьбе с COVID-19 был проанализирован рост числа положительных случаев заболевания, составивший 10 934 только за первую неделю января 2022 года.

Министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Порталь подчеркнул, что среднее число выявленных заражений в день составляет 1 367, в то время как в декабре 2021 года ежедневно регистрировалось по 124 случая.

«Самые высокие уровни передачи инфекции наблюдаются в Пинар-дель-Рио (запад), Камагуэй (восток), Матансас (запад), Гавана (запад), Сьенфуэгос (центр) и Лас-Тунас (восток)», — сказал Порталь.

Также в рамках встречи с руководством страны доктор наук Рауль Гиноварт предупредил о новом пике по заболеваемости COVID-19 в феврале 2022 года, который должен начать снижаться в марте: «Количество смертей по сравнению с подтвержденными случаями будет низким».

Участники встречи подтвердили, что, хотя на Кубе по-прежнему обнаруживается вариант «Дельта», преобладает всё же вариант «Омикрон». В этой связи новый протокол предусматривает госпитализацию детей в возрасте до двух лет, детей с неполным графиком вакцинации, детей с факторами риска, всех беременных и послеродовых женщин, а также невакцинированных пациентов и пациентов с клиническим состоянием, требующим стационарного лечения.