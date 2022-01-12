Краснодар, 12 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Новый государственный природный зоологический заказник «Кавказский» создан в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона 12 января. Постановление об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Krasnodar.rcfh.ru Лесничества Краснодарского края

Новая охраняемая природная территория расположена на левом берегу реки Кубань в Гулькевичском и Кавказском районах, она занимает 13 тыс. гектаров. Охранный статус получили крупнейшие степные экосистемы и лесные массивы Гулькевичского и Кавказского районов. Заказник создан в целях сохранения уникального природного комплекса, сохранения популяции редких и исчезающих представителей флоры и фауны. Сегодня на этой территории зарегистрировано 80 видов животных и растений, занесенных в региональную и федеральную Красные книги, более 150 видов лекарственных трав и 180 видов медоносов. На территории заказника обитают редкие черный аист, орел-карлик, малый подорлик, орлан-белохвост и скопа. Акватория реки Кубань в границах заказника играет важную роль для обитающих здесь рыб. Благодаря новому статусу на участке реки в границах заказника запрещено любительское рыболовство с 15 ноября по 31 марта, также нельзя перекрывать или изменять русло, углублять дно или засыпать его грунтом.

Как пояснил заместитель главы администрации края Сергей Болдин, всего в Краснодарском крае сегодня создано 348 особо охраняемых природных территорий регионального значения, в 2022 году планируется создать 12 новых ООПТ.