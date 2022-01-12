Минусинск, Красноярский край, 12 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела об убийстве главного редактора газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова завершено. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в Следственном комитете РФ.

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По данным ведомства, двое жителей Красноярского края в зависимости от роли каждого обвиняются по ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства»; «Убийство»).

Ранее дело, которое не могли раскрыть более трёх лет, передали в Главное следственное управление.

По версии следствия, в апреле-мае 2017 года в Минусинске депутат решил организовать убийство главного редактора общественно-политической газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова. Причиной стал конфликт между ними, связанный с противостоянием на выборах главы района в 2016 году.

Депутат привлёк к совершению преступления мужчину, которому предложил организовать убийство Попкова за деньги. Тот, в свою очередь, нашёл киллера и передал ему пистолет с глушителем.

24 мая 2017 года исполнитель прибыл к дому Попкова, подошёл к бане, где находился потерпевший, и несколько раз выстрелили в него. Потерпевший скончался на месте.

Кроме того, киллер и организатор в 2020 году в лесополосе в Минусинском районе убили местного жителя, выстрелив в него несколько раз из переделанного под боевое оружие карабина.

Уголовное дело в отношении депутата и киллера направлено для передачи в суд. Уголовное дело в отношении организатора, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, было направлено в суд в декабре 2021 года.