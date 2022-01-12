Афины , 12 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Греция подтвердила 32 694 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 11 января.

Греция

С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 568 215 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 80 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 21 559 человек.

В общей сложности 640 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,5% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Накануне сообщалось про 27 776 заражений и 85 смертей.