Лос-Анджелес, США, , 13:25 — REGNUM Студия Riot Games предложила сотрудникам выплатить 25% годовой зарплаты, если они решат уволиться из компании прямо сейчас. Об этом 12 января сообщает журнал PC Gamer.

Постер игры League of Legends от компании RIOT Games Downloadsource.fr

Отмечается, что те работники компании, которые примут предложение, не лишатся медицинских льгот и премий. Генеральный директор Riot Games Николо Лоран подчеркнул, что таким образом компания вовсе не пытается сократить расходы на персонал, а хочет развивать бизнес.

«Мы просто хотим убедиться, что у нас есть подходящая команда высокомотивированных людей», — заявил Лоран. Издание отметило, что Riot Games сейчас проводит реструктуризацию, меняет систему вознаграждений сотрудников и открывает новые студии.

Напомним, Riot Games известна геймерам прежде всего как разработчик игры League of Legends в жанре MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена). В июне 2020 года она выпустила многопользовательский тактический шутер (упор в играх сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица Valorant.

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