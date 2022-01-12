Игровая студия Riot Games предложила сотрудникам уволиться за деньги
Лос-Анджелес, США, 12 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Студия Riot Games предложила сотрудникам выплатить 25% годовой зарплаты, если они решат уволиться из компании прямо сейчас. Об этом 12 января сообщает журнал PC Gamer.
Отмечается, что те работники компании, которые примут предложение, не лишатся медицинских льгот и премий. Генеральный директор Riot Games Николо Лоран подчеркнул, что таким образом компания вовсе не пытается сократить расходы на персонал, а хочет развивать бизнес.
«Мы просто хотим убедиться, что у нас есть подходящая команда высокомотивированных людей», — заявил Лоран. Издание отметило, что Riot Games сейчас проводит реструктуризацию, меняет систему вознаграждений сотрудников и открывает новые студии.
Напомним, Riot Games известна геймерам прежде всего как разработчик игры League of Legends в жанре MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена). В июне 2020 года она выпустила многопользовательский тактический шутер (упор в играх сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица Valorant.