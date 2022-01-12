Москва, , 13:25 — REGNUM Рубль укрепился 11 января четвертую сессию подряд, развивая восходящую коррекцию от апрельских минимумов, достигнутых в первую неделю 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль опустилась в зону 74,35 руб., обновив январские минимумы. Сегодня котировки успели отметиться в области 74,25 руб., после чего вышли в небольшой плюс.

На этот раз российская валюта получила двойное ускорение — со стороны ФРС США и рынка нефти. В ходе своего выступления в Конгрессе Джером Пауэлл подчеркнул, что Федрезерв не будет торопиться с сокращением баланса.

Это заявление Пауэлла ослабило опасения инвесторов относительно более агрессивного ужесточения политики Центробанка.

В остальном Пауэлл не сказал ничего нового, подтвердив намерение банка повысить ставку в рамках борьбы с инфляцией.

На этом фоне покупатели в сегменте рисковых активов оживились, подтолкнув к росту в том числе нефть, которая рванула к двухмесячным максимумам на уровне $84 за баррель Brent и теперь пытается обосноваться над этой отметкой.

Примечательно, что общий прилив оптимизма помог черному золоту проигнорировать отчет API, который показал, что запасы бензина в США на прошлой неделе подскочили более чем на 10 млн баррелей.

Такое сочетание, безусловно, послужило подспорьем для рубля, особенно в условиях практически повсеместного падения доллара. Теперь вопрос в том, сможет ли наша валюта удержать позиции и/или продолжить восстановление.

Геополитические риски пока отошли на задний план, но могут в любой момент снова обостриться, а перспектива ужесточения политики ФРС и других Центробанков будет сдерживать бычий потенциал валют развивающихся стран, включая рубль», — считает эксперт.

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