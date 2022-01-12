Москва, , 13:23 — REGNUM Известие о появлении новой телефонной мошеннической схемы, которая с помощью голосовых роботов обманывает клиентов банка, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал юрист Андрей Лямзин:

Телефонное мошенничество

«Если попали на телефонных аферистов, то для предотвращения вреда нужно прекратить любое общение с ними, не отвечать на их вопросы. Если же перевод сделали, то немедленно позвоните в банк и напишите одновременно заявку на отклонение операции. Если операция не отклонена, то следует обратиться в полицию.

Также имеет смысл признать распорядительную сделку ничтожной и совершенной под влиянием обмана в судебном порядке. Для этого потребуется обратиться с заявлением в суд, приложив банковскую выписку, обращения в банк и полицию. Положительные решения в таких случаях выносятся не часто, но все-таки имеют место. Такой вариант имеет смысл, если похищены крупные суммы. Если суд примет решение, что нарушения имели место со стороны банка, то он обязан вернуть средства потерпевшему».

Как сообщало ИА REGNUM, о новой мошеннической схеме поведении в ГУ МВД России по Москве. Отмечается, что человеку поступает звонок от банковского робота-помощника, запрограммированного злоумышленниками. В ведомстве напомнили, что работники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам.

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