Иволгинский район, Бурятия, 12 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Бурятии число умерших в результате массового отравления суррогатным алкоголем выросло до трёх. Один человек скончался в больнице сегодня, 12 января, сообщает газета «Номер один».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водка

В Республиканской клинической больнице остаются ещё три участника трагического застолья, двое из них находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9−10 января в медицинское учреждение доставили восемь жителей посёлка Тапхар в возрасте 33−46 лет. Двое из них от госпитализации отказались. В помещении, где они вместе распивали спиртное, найдены семь пустых бутылок из-под водки различных марок, а также одна пустая стеклянная банка.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц».