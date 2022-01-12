Бостон, США, 12 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Американская экспериментальная поп-певица Poppy (настоящее имя — Морайа Роуз Перейра) представила новую песню под названием «3.14», которая была написана для ее кошки по имени Пи. Об этом 12 января сообщил портал NME.

slawek70 Сфинкс

В тексте новой песни певица описывает своего безволосого сфинкса. Poppy говорит, что ее кошка Пи «милая и злая, совсем как я» и «причудливо свирепая». «Моя кошка, моя кошка, моя грязная, грязная кошечка», — кричит Поппи в припеве. «3.14» знаменует собой первую песню Poppy в 2022 году, однако информации о том, будет ли этот трек включен в предстоящий проект, пока нет.

Ранее Poppy стала делиться с поклонниками новостями о новом этапе своей карьеры с помощью серии жутких видеороликов. Первый, под названием Glass, появился в сети 22 декабря 2021 года. Второе видео — Blow Away — вышло 27 декабря. Третий и последний тизер Dessert длится две с половиной минуты и вышел 3 января. В нем певица медленно кружится, держа в руке кусок торта с ножом.

Последний на данный момент альбом Poppy под названием Flux вышел в сентябре 2021 года.