Лос-Анджелес, США, , 13:22 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс обратилась к своим подписчикам в Instagram. Она опубликовала пост с вопросом в личном аккаунте 12 января.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CYnIxEiOr-H/

«Стоит ли мне начать С НАЧАЛА?» — спросила Спирс в подписи к фотографии с печатной машинкой. При этом певица ограничила возможность комментировать публикацию.

Как отмечает издание Billboard, таким образом Спирс намекнула на выпуск мемуаров. Ранее она не раз говорила о том, что хочет написать книгу о своей жизни.

ИА REGNUM напоминает, что младшая сестра Бритни Спирс Джейми Линн Спирс объявила о выходе своих мемуаров под названием Things I Should Have Said («Вещи, которые я должна сказать»). Релиз книги состоится в январе 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети раскритиковали сестру Бритни Спирс, назвав её «захватчиком денег»