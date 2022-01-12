Москва, , 13:21 — REGNUM Противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений является приоритетной задачей прокуратуры, необходимо эффективнее использовать представленные широкие полномочия на всех этапах. Об этом 12 января сообщил президент России Владимир Путин в ходе торжественного заседания, посвященного 300-летию со дня образования органов прокуратуры.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одна из ваших приоритетных задач — противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений. Именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что необходимо эффективнее использовать представленные прокуратуре широкие полномочия на всех этапах: от профилактики и выявления преступлений до поддержания обвинений в суде, действовать грамотно, твердо, последовательно.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 января, президент РФ Владимир Путин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры.

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