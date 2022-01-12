Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга открыли частный коронавирусный госпиталь «MD Лахта» на 150 коек. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе ГК «Мать и дитя».

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Новое двухэтажное лечебное учреждение разместилось в районе Лахта в рамках стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга для оказания высококвалифицированной медицинской помощи по направлениям — акушерство-гинекология, педиатрия, хирургия, терапия, лучевая и лабораторная диагностика. Площадь центра составляет 9 тыс. кв. метров. Стационар нового госпиталя рассчитан на 150 койко-мест, в том числе 12 реанимационных. Все палаты оборудованы возможностью подачи кислорода.

«На время пандемии госпиталь «MD Лахта» будет временно перепрофилирован для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе с новой коронавирусной инфекцией», — отметили в пресс-службе.

Общий объем инвестиций в проект составляет 2 миллиарда рублей. В новом медицинском центре будет создано около 200 рабочих мест. Лечение будет осуществляться, в том числе и по программе ДМС и ОМС.

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