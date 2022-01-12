Москва, , 13:16 — REGNUM В России в 2021 году медианная зарплата (зарплата, меньше которой и больше которой получают по 50% работников) выросла на 17% и составила 35 тыс. руб., в 2020 году — 30 тыс. руб., передаёт ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитического центра «Авито Работа».

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Максимальный рост зарплаты зафиксирован в таких группах профессий как «Автомобильный бизнес» (25%), «Транспорт, логистика» (19%), «Строительство» (13%). Самая высокая зарплата в группе профессий «Управление персоналом» (40 тыс. руб.).

Ниже зарплаты в сфере продаж (30 тыс. руб.), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 тыс. руб.), страхования (27 тыс. руб.), образования (25 тыс. руб.). Медленный рост зарплат отмечен в группах профессий «Консультирование», «Бухгалтерия и финансы» (7%), «Продажи» (3%).

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным на август 2020 гожа, медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей.

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