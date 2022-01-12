Джакарта, 12 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Индонезии задержали 75 иностранных рыболовных судов в течение 2021 года, сообщает Kompas.

Рыбак

Среди иностранных рыболовных кораблей задержаны 39 судов под флагом Вьетнама, 27 судов под флагом Малайзии, 6 судов под флагом Филиппин и одно судно под флагом Таиланда.

Большинство судов были задержаны вблизи острова Натуна.

За незаконный рыболовный промысел в Индонезии задержали 400 иностранных рыбаков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с бывшими военными в Джакарте.