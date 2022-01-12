Уфа, , 13:22 — REGNUM Более 250 объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг проверили в 2022 году сотрудники минторга Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба правительства республики.

Проверка QR-кода на входе в кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В Башкирии продолжают контролировать соблюдение режима «Повышенная готовность» на предприятиях торговли, общественного питания и бытовых услуг. Так, в новом году сотрудники республиканского министерства торговли и услуг уже проверили 255 объектов, в результате было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

«Ежедневно 2−3 группы от министерства торговли и услуг Башкортостана осуществляют контроль за соблюдением указа главы в отношении предпринимателей потребительского рынка республики Башкортостан», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг региона Алексея Гусева.

Сообщается, что всего специалисты ведомства обследовали 27 068 объектов, в результате было возбуждено 1102 дел об административных правонарушениях.

«Судебными органами, по состоянию на сегодняшний день, вынесено 657 решений в отношении организаций и ИП, из них 458 предупреждений, 128 штрафов на общую сумму 3 742 000 рублей, 2 решения о временной приостановке деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 220 административных протоколов составили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии в ходе рейдов по проверке соблюдения масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта.