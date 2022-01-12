* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:15 — REGNUM Чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что они выплачивают зарплату тысячам государственных служащих пшеницей, пожертвованной зарубежными странами.

Пшеница

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Фазлбари Фазли, заместитель директора по финансам и административным вопросам министерства сельского хозяйства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что программа будет распространена на Кабул и другие провинции.

По сообщению Reuters, представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил, что правительство недавно получило 18 тонн пшеницы из Пакистана, и что Исламабад должен предоставить Афганистану ещё 37 тонн. По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также ведут переговоры с Индией о получении дополнительно еще 55 тонн пшеницы.

«У нас много планов по программе «Продовольствие за работу», — сказал Фазли.

Пока неясно, какая часть пшеницы будет выдана в качестве прямой гуманитарной помощи, а какая будет выплачена работникам.

Расширение программы подчеркивает рост проблем, стоящих перед правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), указывает Reuters. Поскольку наличные деньги в стране заканчиваются, у доноров могут возникнуть вопросы об использовании гуманитарной помощи в государственных целях. При этом жесткие ограничения на финансовые потоки в страну сохраняются.

Международные санкции в отношении членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), замораживание активов центрального банка и резкое сокращение глобальной помощи привели к тому, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулось с финансовыми трудностями и нарастающим экономическим кризисом.

Оказание гуманитарной помощи продолжается, и иностранные правительства работают над тем, чтобы миллионы людей не голодали; но помощь направляется в обход афганского правительства и в основном распределяется международными агентствами.

Организация Объединенных Наций и ряд НПО 11 января запустили крупную совместную программу по сбору 5 миллиардов долларов помощи для 28 миллионов нуждающихся в Афганистане.

В заявлении организации говорится о необходимости собрать около 5 миллиардов долларов для помощи нуждающимся и поддержки 5,7 миллиона беженцев в пяти соседних с Афганистаном странах.