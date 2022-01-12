Москва, , 13:13 — REGNUM Качество миллионов граждан России зависит от реализации программы по догазификации, заявил 12 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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После доклада вице-премьера Александра Новака, Путин отметил, что работа по газификации «очень важная».

«Я прошу и правительство, и «Единую Россию», и вообще общественные организации в целом подключиться самым активным образом. Мы с вами понимаем, от этого зависит качество жизни миллионов наших граждан», — сказал президент.

В ходе доклада Новак заявил, что уровень газификации населения в 2021 году достиг 72%.