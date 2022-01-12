Мурманск, , 13:13 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявлено 113 новых случаев заболевания COVID-19, общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло до 93 029.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за сутки в регионе не зафиксировали летальных исходов среди ковид-пациентов. На лечении продолжает находиться 14 331 человек.

Напомним, в Мурманской области выявлен случай заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число больных ковидом пополнили 17 946 человек.