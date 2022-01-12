Оренбург, 12 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Оренбурге при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан владелец автосервиса. Горожанина обвиняют в незаконном обороте наркотиков. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения. Он заключен под стражу, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

При задержании у оренбуржца обнаружили два пакета с веществом весом более 1,9 кг. При обыске в двух квартирах изъяли еще более 6 кг различных веществ, а также предметы для их расфасовки.

«По результатам исследования, часть изъятого является синтетическим наркотиком и гашишем, остальной материал еще изучают эксперты-криминалисты. Общий объем обнаруженных у фигуранта веществ составляет более 30 тысяч разовых доз и, по имеющейся информации, на черном рынке оценивается примерно в 14 млн рублей», — сказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). По версии полицейских, задержанный мужчина планировал реализовывать товар бесконтактным способом посредством тайников-закладок разовыми дозами и мелкооптовыми партиями.