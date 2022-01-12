Рамалла , 12 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Двое палестинцев погибли на Западном Берегу реки Иордан в среду, 12 января. Об этом сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen.

Флаг Палестины

По данным журналистов, один из убитых был застрелен при подавлении массовых беспорядков. Вторым погибшим, по данным телеканала, стал 80-летний мужчина из деревни Джалджалия севернее Рамаллы.

Согласно официальному заявлению министерства здравоохранения Палестины, покойный Омар Абдель-Маджид Асаад был остановлен солдатами, закован в наручники и избит, что привело к сердечному приступу. Несмотря на действия бригады скорой помощи, пострадавший скончался до того, как прибыл в больницу.

Ряд палестинских фракций осудили убийства палестинцев и выступили с угрозами в адрес израильской армии.