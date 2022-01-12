Киев, 12 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Администраторы скандального украинского сайта «Миротворец» объявили преступницей судью Печерского районного суда Киева Виту Бортницкую, вынесшую решение об аресте активов бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает 12 января украинское сетевое издание «Обозреватель».

President.gov.ua Пётр Порошенко

В чёрный список судью внесли за «разрушение судебной системы Украины» и «фабрикацию дел». На сайте Бортницкую обвиняют в осознанной дискредитации судебной системы Украины и фабрикации уголовных дел против «заведомо невиновных».

Администрация «Миротворца» утверждает, что так называемое дело о госизмене Порошенко сфабриковано, как и повод для ареста имущества и телерадиокомпаний, которые бывшему президенту не принадлежат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, арестовавшего коллекцию картин Порошенко.

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