Пекин, , 13:10 — REGNUM Власти Китая призывают Вашингтон немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо, а также привлечь к ответственности всех санкционировавших и непосредственно принимавших участие в пытках заключенных. Об этом 12 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

По словам официального представителя китайского МИД, созданные США секретные тюрьмы, которые являются постоянным напоминанием о преступлениях США в области прав человека, есть по всему миру, и тюрьма Гуантанамо только верхушка айсберга.

«США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть Гуантанамо и секретные тюрьмы по всему миру, прекратить произвольные задержания, жестокое обращение с заключенными и другие зверства, принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим, а также привлечь к ответственности тех, кто санкционировал и совершал пытки», — сказал Вэньбинь.

Отметим, тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана США после терактов 11 сентября 2001 года и после этого представители ряда международных организаций, включая ОБСЕ и экспертов ООН, призывали американские власти закрыть ее из-за того, что заключенных содержали в ней без суда и следствия и пытали.