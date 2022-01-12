В МИД КНР призывали США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо
Пекин, 12 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Власти Китая призывают Вашингтон немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо, а также привлечь к ответственности всех санкционировавших и непосредственно принимавших участие в пытках заключенных. Об этом 12 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
По словам официального представителя китайского МИД, созданные США секретные тюрьмы, которые являются постоянным напоминанием о преступлениях США в области прав человека, есть по всему миру, и тюрьма Гуантанамо только верхушка айсберга.
«США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть Гуантанамо и секретные тюрьмы по всему миру, прекратить произвольные задержания, жестокое обращение с заключенными и другие зверства, принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим, а также привлечь к ответственности тех, кто санкционировал и совершал пытки», — сказал Вэньбинь.
Отметим, тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана США после терактов 11 сентября 2001 года и после этого представители ряда международных организаций, включая ОБСЕ и экспертов ООН, призывали американские власти закрыть ее из-за того, что заключенных содержали в ней без суда и следствия и пытали.