Вашингтон, 12 января 2022, 13:10 — REGNUM Группа Paramore работает над записью нового альбома. Об этом 12 января сообщает Billboard.

Хейли Уильямс, солистка группы Paramore
Хейли Уильямс, солистка группы Paramore
Скриншот видео на YouTube

Солистка Хейли Уильямс подтвердила информацию, что в участники группы воссоединились для работы над шестым студийным альбомом. Других подробностей она не раскрыла. Пластинка станет первой для Paramore за последние пять лет.

ИА REGNUM напоминает, что Paramore образовалась в 2004 году. В 2017 году группа выпустила последний альбом After Laughter, после которого решила взять перерыв.

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