Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Группа Paramore работает над записью нового альбома. Об этом 12 января сообщает Billboard.

Хейли Уильямс, солистка группы Paramore Скриншот видео на YouTube

Солистка Хейли Уильямс подтвердила информацию, что в участники группы воссоединились для работы над шестым студийным альбомом. Других подробностей она не раскрыла. Пластинка станет первой для Paramore за последние пять лет.

ИА REGNUM напоминает, что Paramore образовалась в 2004 году. В 2017 году группа выпустила последний альбом After Laughter, после которого решила взять перерыв.

Читайте ранее в этом сюжете: Вокалистка Paramore рассказала о воссоединении группы в следующем году