Paramore объявила о своём «возвращении» с новым альбомом
Вашингтон, 12 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Группа Paramore работает над записью нового альбома. Об этом 12 января сообщает Billboard.
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Хейли Уильямс, солистка группы Paramore
Солистка Хейли Уильямс подтвердила информацию, что в участники группы воссоединились для работы над шестым студийным альбомом. Других подробностей она не раскрыла. Пластинка станет первой для Paramore за последние пять лет.
ИА REGNUM напоминает, что Paramore образовалась в 2004 году. В 2017 году группа выпустила последний альбом After Laughter, после которого решила взять перерыв.