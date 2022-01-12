Вашингтон, 12 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Группа Paramore работает над записью нового альбома. Об этом 12 января сообщает Billboard.

Скриншот видео на YouTube Хейли Уильямс, солистка группы Paramore

Солистка Хейли Уильямс подтвердила информацию, что в участники группы воссоединились для работы над шестым студийным альбомом. Других подробностей она не раскрыла. Пластинка станет первой для Paramore за последние пять лет.

ИА REGNUM напоминает, что Paramore образовалась в 2004 году. В 2017 году группа выпустила последний альбом After Laughter, после которого решила взять перерыв.