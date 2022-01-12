Лос-Анджелес, США, 12 января 2022, 13:09 — REGNUM Американский инди-поп-дуэт Lucius поделились информацией о своем будущем пятом студийном альбоме Second Nature. Об этом 11 января сообщил портал The Line Of Best Fit.
Согласно информации источника, будущий релиз был спродюирован американской певицей Брэнди Карлайл и кантри музыкантом Дэйвом Коббом, получившим две статуэтки «Грэмми» за продюсерскую работу.
Second Nature станет продолжением четвертого альбома группы Nudes, вышедшего в 2018 году. Первый сингл будущего альбома Next To Normal следует за совместным треком Lucius с американской инди-группой The War On Drugs I Don't Live Here Anymore, который вошел в их новый альбом.
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