Лос-Анджелес, США, 12 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Американский инди-поп-дуэт Lucius поделились информацией о своем будущем пятом студийном альбоме Second Nature. Об этом 11 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

(сс) StockSnap Музыка

Согласно информации источника, будущий релиз был спродюирован американской певицей Брэнди Карлайл и кантри музыкантом Дэйвом Коббом, получившим две статуэтки «Грэмми» за продюсерскую работу.

Second Nature станет продолжением четвертого альбома группы Nudes, вышедшего в 2018 году. Первый сингл будущего альбома Next To Normal следует за совместным треком Lucius с американской инди-группой The War On Drugs I Don't Live Here Anymore, который вошел в их новый альбом.