Вашингтон, , 13:08 — REGNUM В сеть утекла информация об игре Halo Infinite, из-за которой поклонники игры решили, что в ней запланирован кроссовер (пересечение сюжетов) с предстоящим мультфильмом «Базз Лайтер». Об этом 12 января сообщает портал Comicbook.

Halo Infinite 343 Industries

На форуме Reddit опубликовали изображения разведывательных автомобилей Warthog из Halo Infinite, один из которых который имеет необычную расцветку, напоминающую о цветах скафандра Базза Лайтера (персонаж серии мультфильмов «История игрушек»).

Редакция издания отметила, что пока ни Xbox, ни Disney не выступили с официальными объявлениями по этому поводу, но напомнила, что ранее компании провели в игре Sea of Thieves кроссовер с «Пиратами карибского моря».

Напомним, премьера полнометражного мультфильма «Базз Лайтер» запланирована на 16 июня 2022 года. Картина будет представлять собой спин-офф и приквел к «Истории игрушек», её сюжет расскажет историю происхождения Базза Лайтера.

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