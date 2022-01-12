В игре Halo Infinite пройдёт кроссовер с мультфильмом «Базз Лайтер»?
Вашингтон, 12 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В сеть утекла информация об игре Halo Infinite, из-за которой поклонники игры решили, что в ней запланирован кроссовер (пересечение сюжетов) с предстоящим мультфильмом «Базз Лайтер». Об этом 12 января сообщает портал Comicbook.
На форуме Reddit опубликовали изображения разведывательных автомобилей Warthog из Halo Infinite, один из которых который имеет необычную расцветку, напоминающую о цветах скафандра Базза Лайтера (персонаж серии мультфильмов «История игрушек»).
Редакция издания отметила, что пока ни Xbox, ни Disney не выступили с официальными объявлениями по этому поводу, но напомнила, что ранее компании провели в игре Sea of Thieves кроссовер с «Пиратами карибского моря».
Напомним, премьера полнометражного мультфильма «Базз Лайтер» запланирована на 16 июня 2022 года. Картина будет представлять собой спин-офф и приквел к «Истории игрушек», её сюжет расскажет историю происхождения Базза Лайтера.