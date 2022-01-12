Курган, , 13:07 — REGNUM В Курганской области реорганизуют систему работы с юными спортсменами. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Олимпийские виды спорта

В Кургане к началу февраля в муниципальные спортивные школы из Спортивной школы олимпийского резерва № 1 перейдут группы детей, которые занимаются начальной подготовкой, и оздоровительные группы по дзюдо, лёгкой атлетике, самбо, спортивной борьбе, лыжным гонкам и биатлону, конькобежному спорту, плаванию, пулевой стрельбе, фигурному катанию, художественной гимнастике — около 800 юных спортсменов.

«Детям и родителям не стоит беспокоиться, переход никак не отразится на условиях проведения тренировочного процесса юных спортсменов. Сохранятся места проведения тренировок, инвентарь, экипировка, тренерский состав. Тренеры при желании смогут совмещать работу в СШОР №1 и муниципальных школах», — сообщают в региональном управлении по физической культуре и спорту.

Как пояснили в спортуправлении, сейчас на постоянной основе в Кургане тренируются лишь 10% детей. Передача групп начальной подготовки и оздоровительных групп школы олимпийского резерва позволит изменить ситуацию в сторону увеличения вовлечённых в спорт ребят. Объекты и инвентарь будут использоваться более широко, с максимальной загрузкой. Школа олимпийского резерва сможет сконцентрироваться на подготовке ребят, которые показывают высокие результаты, в том числе юных спортсменов из районов области, что с существующей ранее системой работы было проблематично.

Кроме того, средства областного бюджета на адресную поддержку талантливых спортсменов будут использоваться эффективнее.