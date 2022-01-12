Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ инициировала рассмотрение кандидатуры Ирины Артюховой на включение в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Это предложение прозвучало на очередном заседании ЦИК, сообщает ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Предложить Законодательному собранию Санкт-Петербурга назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Артюхову Ирину Юрьевну», — говоритсяв постановлении ЦИКа.

Парламент Петербурга рассмотрит предложение Центризбиркома на пленарном заседании 19 января, после выхода с каникул.

Напомним, в декабре 2021 года ЗакС Петербурга досрочно прекратил исполнение полномочий сразу нескольких членов городской избирательной комиссии. Депутаты одобрили отставку заместителя избиркома Аллы Егоровой, секретаря Марины Ждановой и члена комиссии Дмитрия Краснянского.