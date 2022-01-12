Бийск, Алтайский край, 12 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Алтайском крае возбуждено уголовное по факту гибели 12-летнего подростка, употребившего вейп. Подробности сегодня, 12 января, сообщила сарший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

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По данным следствия, днем 10 января 2022 года в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии.

Девушки были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось. В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, законодатели Алтайского края, где с октября 2020 года уже запрещено потребление никотинсодержащей продукции во многих общественных местах, намерены запретить ещё и употребление вейпов.

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