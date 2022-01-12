Москва, , 13:05 — REGNUM В России неизбежно произойдет новый рост заболеваемости COVID-19. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Причем новая волна коронавируса в России, скорее всего, будет вызвана распространением штамма «Омикрон».

"Мы уже сейчас понимаем, что нового эпидемического подъема нам не избежать. Но наша задача — предпринять исчерпывающие меры по сдерживанию инфекции. На это направлен план действий, о котором правительство РФ докладывало в конце 2021 года. В конце декабря регионам был дан определённый набор поручений, который они реализовали или продолжают реализовывать», — сказала Голикова.

По её словам, на данный момент в России уже выявлено 698 случаев заражения «Омикроном». Причем большая их часть зафиксирована в столичном регионе. Именно с Москвы, вероятнее всего, и начнется новая волна пандемии в России, отметила зампред правительства РФ.

«Мы понимаем, что столичный регион, как уже сложилась негативная традиция, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Мы полагаем, что показатели заболеваемости с учетом высокой контагиозности нового штамма могут быть в разы выше. И система должна быть подготовлена к тому, чтобы на это реагировать», — сказала Голикова.

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