Элиста, , 13:04 — REGNUM В связи с неблагоприятным прогнозом Калмыкия готовится к новой волне коронавируса и сезонному росту случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

В частности, в Калмыкии идёт подготовка медицинских учреждений к возможному наплыву пациентов. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Калмыкия Булат Сараев посетил Яшкульскую и Черноземельскую районные больницы, где оценил состояние «красных зон» и возможности увеличения коечного фонда.

ИА REGNUM сообщало, что в ближайшие дни эпидемическая ситуация в соседней Ростовской области может ухудшиться. Пятая волна коронавирусной инфекции на Дону может начаться весной 2022 года. На эпидемическую ситуацию может повлиять распространение штамма «Омикрон».