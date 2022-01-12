Кострома, 12 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Центр опережающей профессиональной подготовки, позволяющий готовить кадры под запросы работодателей, откроется в Костроме в сентябре 2022 года. Об этом сообщает администрация региона.

Http://www.adm44.ru Центр

Центр будет работать на базе Костромского торгово-экономического колледжа. Средства на ремонт помещений и закупку оборудования — 21 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование».

Основной задачей центра станет формирование коротких образовательных программ под заказы работодателей длительностью не более 6 месяцев. Обучение в нём смогут пройти костромские школьники, студенты и взрослые люди — не менее 4 тысяч человек в год.

Напомним, впервые о создании подобных структур в России заговорили в 2018 году. Подобные центры уже отрылись в Ставрополе, Нижнем Новгороде, Тольятти и других городах России. Главная задача центров — дать возможность людям любого возраста обрести актуальные навыки и быть востребованными на рынке труда. Планируется, что к 2024 году в России будет создано 100 таких центров.