Москва, , 13:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать семьи погибших на кемеровской шахте «Листвяжная», отметив, что поддержка должна быть индивидуальной.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новый год — это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, для того чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени», — сказал глава государства на совещании с членами правительства, говоря о трагедии на шахте.

Российский лидер добавил, что «работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальной, потому что в жизни очень много вопросов, сложностей».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Генеральной прокуратуры России в ходе масштабной проверки обнаружили три тысячи нарушений на угольных шахтах по всей стране.

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