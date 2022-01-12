Москва, 12 января 2022, 13:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать семьи погибших на кемеровской шахте «Листвяжная», отметив, что поддержка должна быть индивидуальной.
Российский лидер добавил, что «работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальной, потому что в жизни очень много вопросов, сложностей».
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Генеральной прокуратуры России в ходе масштабной проверки обнаружили три тысячи нарушений на угольных шахтах по всей стране.
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