Уфа, 12 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. 15 участков дорог в Уфе будут приведены в нормативное состояние в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом 12 января сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

В перечень объектов ремонта в Уфе вошли 15 участков дорог общей протяженностью свыше 20 км. На эти цели планируют направить свыше 1,3 млрд рублей.

«При составлении планов работ по нацпроекту особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам: медицинским учреждениям, школам, детским садам и другим учебным и досуговым заведениям, а также туристическим маршрутам», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

Сообщается, что по всем объектам ремонта по итогам конкурсных процедур уже определены подрядчики, с ними заключены муниципальные контракты. Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии для автотранспорта пробили насквозь тоннель «Восточного выезда».