Рязань, 12 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В центре Рязани по Первомайскому проспекту прокатился сноубордист. Видеоролик обсуждают в социальных сетях.

Скриншот из видеоролика Рязанский сноубордист

Мужчина держался за ремень, привязанный к автомобилю. Он «проследовал» от площади Победы до площади Ленина, а возле библиотеки имени Горького его остановили сотрудники ГИБДД.

По данным портала «YA62.ru», полицейские провели со сноубордистом профилактическую беседу об угрозе здоровью и жизни при катании таким способом, а водителю грозит административная ответственность за нарушение правил перевозки людей.