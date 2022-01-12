Калуга, 12 января 2022, 13:07 — REGNUM В Калужской области в рамках реализации программы «Активное долголетие» национального проекта «Демография» в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов Думиничского района в качестве одного из видов досуга организованы занятия по гарденотерапии. Об этом 12 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Постояльцы дома-интерната охотно сажают зимний огород и ухаживают за растениями. Пожилые люди отмечают, что гарденотерапия делает их жизнерадостными и продлевает жизнь.
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