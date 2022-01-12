Калуга, 12 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках реализации программы «Активное долголетие» национального проекта «Демография» в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов Думиничского района в качестве одного из видов досуга организованы занятия по гарденотерапии. Об этом 12 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Фото министерство труда и социальной защиты Калужской области Постояльцы дома-интерната охотно сажают зимний огород и ухаживают за растениями

«Гарденотерапия» — это лечение садом и для наших пенсионеров это особенно актуально, ведь работа с природным материалом — особое направление психосоциальной реабилитации. Увлечение садом и огородом приносит удовлетворение, нормализует нервную систему и способствует восстановлению после перенесённых заболеваний», — пояснила директор социального учреждения Лидия Котосова.

Постояльцы дома-интерната охотно сажают зимний огород и ухаживают за растениями. Пожилые люди отмечают, что гарденотерапия делает их жизнерадостными и продлевает жизнь.